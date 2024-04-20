Брянский губернатор Богомаз сообщил о шести сбитых БПЛА

В пятницу вечером в Брянской области пресекли очередную попытку киевского режима свершить террористическую атаку при помощи беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, над Выгоничским районом уничтожили пять вражеских ударных БПЛА. В результате падения дрона произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал.

Еще один беспилотник сбили над Суземским районом. Обошлось без разрушений и раненых. Сейчас на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Отмечается, что националисты для атак использовали БПЛА самолетного типа.