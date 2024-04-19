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Генштаб ВСУ уволил пресс-секретаря сил обороны «Юг» Гуменюк

Ранее более 100 украинских и зарубежных журналистов подписали совместное заявление с требованием уволить Наталью Гуменюк с должности.
Ян Брацкий 2024-04-19 09:14:35
© Фото: Natalia Humeniuk, Facebook*

Украинский Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны «Юг». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», - говорится в сообщении.

Ряд украинских СМИ ранее обратились к главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Минобороны с требованием уволить Гуменюк, пишет украинский «24 канал». На ее место СМИ просили назначить более компетентное лицо, которое «умеет адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа». Совместное заявление подписали около 100 украинских и зарубежных журналистов. В Генштабе уточнили, что сейчас активно ищут кандидатуру на смену Гуменюк, пишет RT.

Наталья Гуменюк возглавила объединенный координационный пресс-центр сил обороны «Юг» весной 2022 года. До этого она работала в должности начальника регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #отставка #Генштаб ВСУ #Гуменюк
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