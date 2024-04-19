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На Донецком направлении САУ «Гвоздика» уничтожила опорный пункт ВСУ

Разведчики обнаружили позиции противника при помощи беспилотника.
2024-04-19 07:44:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Донецком направлении спецоперации расчеты самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили украинский замаскированный опорный пункт. Врага обнаружили разведчики при помощи БПЛА.

Точное поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. После стрельбы расчет САУ оперативно замаскировал установку и продолжил боевое дежурство.

Отмечается, что огонь из «Гвоздики» ведется на дальностях до 22 километров, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

«Используем также дымовые снаряды для постановки дымовых завес, когда пехота идет в наступление. Под каждую задачу свой снаряд», - отмечает боец с позывным Балур.

Расчеты САУ уничтожают огневые средства, вооружения и технику противника, поражают артиллерийские батареи, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #САУ #МО РФ #Гвоздика #СВО #донецкое направление
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