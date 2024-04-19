Аэропорт Владикавказа закрыли на ремонт после удара молнии

Сегодня вечером на кратковременный ремонт закрылся аэропорт Владикавказа. Об этом заявили представители авиагавани. Отмечается, что в результате удара молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы.

«Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям», - сообщили в аэропорту.

В данный момент ведутся работы по устранению повреждения. Возобновить работу авиагавани планируется в течение ближайших двух часов.

В Росавиации добавили, что из-за закрытия аэропорта два рейса из Сочи и Москвы ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.