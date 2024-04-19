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Аэропорт Владикавказа закрыли на ремонт после удара молнии

В результате удара молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы.
Сергей Лебедев 2024-04-19 23:28:24
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress

Сегодня вечером на кратковременный ремонт закрылся аэропорт Владикавказа. Об этом заявили представители авиагавани. Отмечается, что в результате удара молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы.

«Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям», - сообщили в аэропорту.

В данный момент ведутся работы по устранению повреждения. Возобновить работу авиагавани планируется в течение ближайших двух часов.

В Росавиации добавили, что из-за закрытия аэропорта два рейса из Сочи и Москвы ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

#самолеты #Аэропорт #рейсы #владикавказ #Северная Осетия #росавиация #молния
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