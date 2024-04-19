Силуанов назвал высокие уровни госдолга угрозой для мировой экономики

Высокие уровни дефицита бюджета и государственного долга развитых стран представляют угрозу для стабильности мировой экономики, а ее основной рост обеспечивается за счет вклада стран с формирующимися рынками. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста», - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Выход из подобной ситуации министр видит в мероприятиях по ограничению бюджетных дефицитов, что приведет к сокращению показателей госдолга. Он также указал на низкие темпы роста и рецессию некоторых развитых стран.

На состоянии мировой экономики также негативно сказываются санкционные кампании и практика торговых войн, которые «разрушают каналы поставок» и тормозят рост совокупного положения. Тем не менее, по словам Силуанова, глобальная экономика продолжает развиваться, несмотря на все риски и угрозы.