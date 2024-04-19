МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силуанов назвал высокие уровни госдолга угрозой для мировой экономики

По словам министра финансов, рост глобальной экономики обеспечивается за счет вклада стран с формирующимися рынками, в то время как развитые страны переживают снижение темпов роста или рецессию.
Елизавета Кондрикова 2024-04-19 21:11:31
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Высокие уровни дефицита бюджета и государственного долга развитых стран представляют угрозу для стабильности мировой экономики, а ее основной рост обеспечивается за счет вклада стран с формирующимися рынками. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста», - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Выход из подобной ситуации министр видит в мероприятиях по ограничению бюджетных дефицитов, что приведет к сокращению показателей госдолга. Он также указал на низкие темпы роста и рецессию некоторых развитых стран.

На состоянии мировой экономики также негативно сказываются санкционные кампании и практика торговых войн, которые «разрушают каналы поставок» и тормозят рост совокупного положения. Тем не менее, по словам Силуанова, глобальная экономика продолжает развиваться, несмотря на все риски и угрозы.

#Госдолг #Минфин России #Антон Силуанов #мировая экономика #темпы роста #развитые страны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002