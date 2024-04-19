В столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Кинофестиваль стран БРИКС проходит в девятый раз. Он отметился поочередно во всех странах объединения и вернулся в Россию, где и зародился этот проект. Это мероприятие - уникальная возможность через кино прикоснуться к мировой культуре и стать ближе к народам этих стран. В его программе - полнометражные фильмы из России, Китая, Ирана, Индии, Южной Африки и Египта.

На красной дорожке кинофестиваля сегодня немало звезд. Парад нарядов не испортил ни холод, ни дождь.

Оценивать их будет жюри, в состав которого вошли представители пяти стран. Его возглавил известный российский кинорежиссер и продюсер Алексей Пиманов. На пресс-конференции он отметил, что главная задача фестиваля - взаимопонимание.

«Нам очень важно слышать друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга. Я считаю, что самая главная задача нашего фестиваля - именно такая», - сказал Алексей Пиманов.

Алексей Викторович знает, каково это - участвовать в фестивале такого уровня. В 2022 году на кинофоруме в Шанхае он был признан лучшим режиссером кинофестиваля БРИКС и получил награду за фильм «11 молчаливых мужчин».

«Сейчас, когда мы уже смотрим и будем смотреть фильмы, я всегда в этот момент выключаю просто свое режиссерское «я» и смотрю это, первое - как зритель, второе - как профессионал, который должен оценить масштаб работы, качество работы. Качество работы артистов, качество работы постановщиков, качество работы операторов, качество работы режиссера», - говорит Алексей Пиманов.

О том, что фестиваль объединяет киноиндустрии стран, напомнил и другой представитель жюри - китайский кинокритик Жао Шугуанг.

«И несмотря на то что вживую мы с Алексеем встретились буквально сегодня, у меня уже есть ощущение, что мы давние друзья и хорошо знакомы. Потому что кино - это та форма искусства, которая объединяет людей, вселяет в них чувство взаимного доверия», - сказал Жао Шугуанг.

Каждая страна представлена на фестивале абсолютно непохожими друг на друга картинами. От России на международном киносмотре представят фильм «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина. Сюжет ленты вдохновлен реальной историей мальчика Коли, который смог побороть смертельный недуг и стать музыкантом.

Кинофестиваль стран БРИКС продлится до 23 апреля. Он проходит в рамках Московского международного кинофестиваля.

«В программе этого года 240 фильмов из 56 стран. Вы сами понимаете, что в сегодняшней ситуации такое количество картин и стран - это само по себе здорово для фестиваля», - сказал президент ММКФ режиссер Никита Михалков.

В рамках Московского международного кинофестиваля проходят внеконкурсные показы, ретроспективы, круглые столы, мастер-классы, пресс-конференции, а также специальные и информационные показы. Организаторы сделали все для того, чтобы эти два праздника киноиндустрии прошли на высшем уровне.