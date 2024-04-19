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Столтенберг заявил, что Киев имеет право на удары по России

Генсек НАТО объяснил это «правом на самооборону».
Владимир Рубанов 2024-04-19 19:09:12
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallook Press

Вооруженные силы Украины имеют право атаковать цели за пределами территории страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО - Украина. Он объяснил это «правом на самооборону», сообщает РИА Новости.

Киев имеет право на удары по легитимным военным целям за пределами Украины, заявил Столтенберг.

«Сбивать российские самолеты, которые используются для ударов по Украине - это часть права на самооборону», - сказал он.

Генсек НАТО отказался говорить о конкретных ударах ВСУ и заявил, что «не может раскрывать конкретику и оставляет это украинской стороне».

В пятницу в режиме видеоконференции прошло заседание Совета НАТО-Украина. В нем участвовали глава минобороны стран блока и Владимир Зеленский. По словам Столтенберга, некоторые участники встречи пообещали ускорить поставки Киеву средств ПВО.

Ранее генсек НАТО уже заявлял о законности ударов ВСУ по России за пределами зоны спецоперации.

#пво #Украина #НАТО #ВСУ #Йенс Столтенберг #совет нато-украина
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