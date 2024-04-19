В Башкирии сгорели 80 овец из-за аккумулятора для машины на зарядке

В Башкирии в крупном пожаре заживо сгорели 80 овец, восемь телят и 50 кур, владелец получил ожог руки, однако ему удалось спасти из горящего здания 20 овец. Об этом сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

«По прибытии на место сил и средств МЧС России и добровольцев происходило открытое горение здания по всей площади, также открытым огнем горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар был локализован на площади в 1 200 «квадратов», к тушению возгорания привлекли 15 спасателей МЧС и пять единиц техники.

По предварительной информации, здания могли загореться из-за оставленного без присмотра на зарядке аккумулятора от автомобиля. Точно станет известно после заключений дознавателя МЧС России и эксперта испытательной пожарной лаборатории.