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В Башкирии сгорели 80 овец из-за аккумулятора для машины на зарядке

Владелец получил ожог руки, однако смог вывести из горящего здания 20 овец.
Елизавета Кондрикова 2024-04-19 18:18:02
© Фото: mchsrb01, Telegram © Видео: mchsrb01, Telegram

В Башкирии в крупном пожаре заживо сгорели 80 овец, восемь телят и 50 кур, владелец получил ожог руки, однако ему удалось спасти из горящего здания 20 овец. Об этом сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

«По прибытии на место сил и средств МЧС России и добровольцев происходило открытое горение здания по всей площади, также открытым огнем горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар был локализован на площади в 1 200 «квадратов», к тушению возгорания привлекли 15 спасателей МЧС и пять единиц техники.

По предварительной информации, здания могли загореться из-за оставленного без присмотра на зарядке аккумулятора от автомобиля. Точно станет известно после заключений дознавателя МЧС России и эксперта испытательной пожарной лаборатории.  

#пожар #МЧС РФ #республика башкортостан #Башкирия #овцы
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