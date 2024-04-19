Михалков упрекнул коллег, которые «не чесались», когда бомбили Донбасс

Кинорежиссер и сценарист Никита Михалков возмутился позицией отечественных деятелей культуры, которые предпочли уехать из России и показывают равнодушие к судьбе мирного населения Донбасса и целям спецоперации.

«Они уехали сами! Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги... Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, никто не чесался», - сказал режиссер.

Он также выразил недоумение и недовольство из-за тех, кто остался в стране, но не признает спецоперации или «не хочет» понимать ее. По словам режиссера, для некоторых оставшихся СВО не существует.

Напомним, ранее Никита Михалков также разделил россиян на тех, кто остается со страной в «в несчастье, в беде», или только, когда она прекрасна. По его мнению, именно такие люди могут считаться русскими, они не просто наблюдают со стороны, а по-настоящему переживают за свою страну.