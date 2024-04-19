Песков: режим выезда госслужащих за рубеж зависит от ведомства

Выезд российских госслужащих за границу зависит от конкретного ведомства, в котором они работают, некоторые управления действительно ограничивают выезд за рубеж, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок», - цитирует RT слова пресс-секретаря.

Он добавил, что у каждой организации есть свои нюансы, которые меняются «от ведомства к ведомству».

Подобным образом Песков прокомментировал публикацию в Reuters, в которой утверждалось об ужесточении правил выезда для госслужащих из-за необходимости защиты гостайны. По данным агентства, теперь для пересечения границы необходимо специальное разрешение.