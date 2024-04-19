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Песков: режим выезда госслужащих за рубеж зависит от ведомства

Пресс-секретарь президента согласился, что существуют ведомства, которые ограничивают своим сотрудникам выезд за границу.
Елизавета Кондрикова 2024-04-19 15:15:35
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Global look Press

Выезд российских госслужащих за границу зависит от конкретного ведомства, в котором они работают, некоторые управления действительно ограничивают выезд за рубеж, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок», - цитирует RT слова пресс-секретаря. 

Он добавил, что у каждой организации есть свои нюансы, которые меняются «от ведомства к ведомству».

Подобным образом Песков прокомментировал публикацию в Reuters, в которой утверждалось об ужесточении правил выезда для госслужащих из-за необходимости защиты гостайны. По данным агентства, теперь для пересечения границы необходимо специальное разрешение.

#Дмитрий Песков #ограничения #госслужащие #выезд за рубеж #госслужба
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