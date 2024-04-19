Военные помогли пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают помогать жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводка, сообщает Министерство обороны РФ.

Среди нуждающихся в помощи есть люди, чьи дома затопило после прорыва в Орске. Стратегические ракетчики выезжают к старикам, которым не могут помочь родственники. Военнослужащие разбирают образовавшиеся после наплыва воды завалы, откачивают воду из подвалов и помогают людям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома.

Также военнослужащие доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения жителей, в деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия. В составе грузов продукты, питьевая вода, теплые вещи и постельные принадлежности.

Жителям Оренбуржья с начала паводка стратегические ракетчики выдали более 320 тысяч литров воды. Людям помогают более 100 военнослужащих, задействованы 24 единицы специальной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.