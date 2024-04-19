Сильнейший с 2017 года апрельский снегопад начался в Петербурге

Сильный снегопад начался в Санкт-Петербурге. За неполный час заметный слой снега образовался на газонах и тротуарах. Коммунальные службы города переведены в усиленный режим. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня ожидаются ухудшение погоды, температурные скачки, метель с мокрым снегом.

«В ночь на субботу интенсивность снега уменьшится, но еще 2-5 см должно выпасть. Так что высота снежного покрова утром 20 апреля должна быть приличной, а на дорогах города будет сложная обстановка», - написал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам Колесова, снег в Петербурге во второй половине апреля не редкость, однако обычно осадков не так много. Последний мощный снегопад наблюдался в городе 20 апреля 1991 года. Тогда высота сугробов достигла 28 сантиметров. В 2017 году в Северной столице намело 11 сантиметров снега.