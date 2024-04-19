Лавров впервые раскрыл часть пунктов Стамбульского договора с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл некоторые пункты так и не подписанного Стамбульского договора с Украиной, которые ранее были неизвестны. Он сделал это в ходе интервью с радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Отмечается, что, согласно одному из них, к Украине применялась пятая статья НАТО, гарантировавшая вмешательство членов альянса в случае нападения на нее.

За исключением, в которое входили Крым и Донбасс - если бы эти территории подвергались украинской атаке, то договоренности должны были аннулироваться.

Отмечается, что проект договора подразумевал отсутствие каких-либо военных баз на украинской территории.

Россия и Украина успели только парафировать проект договора в 2022 году. В итоге он так и не был подписан - в Киеве выбрали боевые действия. При этом Лавров отметил, что украинская делегация в ходе переговоров всячески затягивала процесс. Например, предлагая постоянно отредактировать какие-то мелкие аспекты вроде запрета учений третьих стран на территории Украины. Лавров отметил, что у него возникло впечатление, что Киеву просто запретили договариваться или он изначально дурил голову российским дипломатам.