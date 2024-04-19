МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров впервые раскрыл часть пунктов Стамбульского договора с Украиной

Договор был парафирован с Украиной в 2022 году, но затем в Киеве были выбраны боевые действия.
Тимур Шерзад 2024-04-19 12:35:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл некоторые пункты так и не подписанного Стамбульского договора с Украиной, которые ранее были неизвестны. Он сделал это в ходе интервью с радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Отмечается, что, согласно одному из них, к Украине применялась пятая статья НАТО, гарантировавшая вмешательство членов альянса в случае нападения на нее. 

За исключением, в которое входили Крым и Донбасс - если бы эти территории подвергались украинской атаке, то договоренности должны были аннулироваться. 

Отмечается, что проект договора подразумевал отсутствие каких-либо военных баз на украинской территории. 

Россия и Украина успели только парафировать проект договора в 2022 году. В итоге он так и не был подписан - в Киеве выбрали боевые действия. При этом Лавров отметил, что украинская делегация в ходе переговоров всячески затягивала процесс. Например, предлагая постоянно отредактировать какие-то мелкие аспекты вроде запрета учений третьих стран на территории Украины. Лавров отметил, что у него возникло впечатление, что Киеву просто запретили договариваться или он изначально дурил голову российским дипломатам. 

#Россия #Украина #Сергей Лавров #Стамбульский договор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002