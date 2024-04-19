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В США двое охотников могли заразиться вирусом оленей-зомби

Ученые доказали, что вирус оленей-зомби может передаваться другим биологическим видам, включая грызунов и обезьян.
Ян Брацкий 2024-04-19 12:17:44
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

В США выявили два предполагаемых случая заболевания людей вирусом оленей-зомби. Ученые называют этот недуг хронической изнуряющей болезнью (CWD). Она поражает головной мозг и нервную систему, превращая животных в подобие зомби. Оба случая возможной передачи болезни людям описаны в журнале Neurology.

Первой жертвой стал 72-летний охотник, который приготовил и съел мясо добытого им оленя. Состояние мужчины быстро ухудшалось, в последние дни жизни он стал проявлять агрессию и признаки слабоумия. Схожие симптомы были зафиксированы у его знакомого, также употреблявшего в пищу мясо диких животных.

Детальных анализов не проводилось, однако медики склонны считать, что людей погубил именно вирус оленей-зомби. Последующие эксперименты доказали, что болезнь может передаваться другим биологическим видам, например грызунам и обезьянам.

CWD является чрезвычайно опасным и неизлечимым заболеванием. В основном поражает оленей. Зараженные животные становятся сонливыми, начинают спотыкаться, часто выходят на дороги и перестают бояться людей. Таких оленей отличает «стеклянный» взгляд. Вызывающий болезнь вирус устойчив к дезинфицирующим средствам, высоким температурам и даже радиации.

#Наука #сша #Вирус #охотники #Олени-зомби
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