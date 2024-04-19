Расчеты Д-30 оставили врага без станции РЭБ в приграничном районе

Расчеты буксируемых орудий Д-30 уничтожили взводный опорный пункт и оставили противника без станции РЭБ в граничащем с Белгородской областью районе. Видео с боевой работой артиллеристов группировки прикрытия государственной границы показало Министерство обороны РФ.

На записи показано, как расчет Д-30 снимает с орудия маскировочную сеть, наводит на цель и ведет огонь. В описании к видео сказано, что артиллеристы работают в любое время суток.

От начала проведения расчетов до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Огонь ведется на дальности, превышающей 15 километров.

Помогают артиллеристам беспилотники. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар. Огонь ведется осколочно-фугасными снарядами. После поражения вражеского объекта расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.