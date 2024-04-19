Стадион «Локомотив» восстановят в Москве

Власти Москвы отремонтируют спортивно-досуговый центр с игровой ареной на месте стадиона «Локомотив» в Люблино. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще в советское время стадион начал ветшать, а с 2015 года его и вовсе пришлось законсервировать. Жители Люблина неоднократно обращались с просьбой привести свой "домашний" стадион в порядок», - написал Собянин на своем сайте.

В прошлом году удалось завершить все формальности и передать площадку в городскую собственность. Теперь на руинах появится современный спортивный комплекс для всех желающих, добавил градоначальник.

Уже в этом году на месте стадиона появится большая игровая арена площадью более 7 000 квадратных метров. Поле будет искусственным и с подогревом, пообещал мэр. В непосредственной близости разместят два малых тренировочных поля, установят табло.

«Старая трибуна обветшала... Была спроектирована "воздушная" трибуна на 800 человек с навесом», - сообщил Собянин.

Вокруг футбольных полей строители проложат беговую дорожку, организуют тренажерную площадку, на которой можно будет тренироваться в вечернее время.

В ходе работ кирпичную кладку старых строений восстановят и проведут капитальный ремонт. Территория стадиона будет оснащена системой ливневой канализации и качественным наружным освещением.