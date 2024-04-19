Саперы показали, как расчищают рокады от мин на Купянском направлении

Министерство обороны России показало, как военные инженеры 11-го армейского корпуса группировки войск «Запад» расчищают рокады на Купянском направлении.
Саперы выдвигаются в назначенные районы, совершают комбинированный марш-бросок на технике и пешком, для минимизации вскрытия подходов групп.
Каждый день военным инженерам поступают задачи по разминированию как объектов, где находятся мирные жители, так и территорий, расположенных в непосредственной близости к позициям наших войск.
Смертоносные находки остались после освобождения территорий от киевских формирований. Их подрывают на специальном полигоне. Те боеприпасы, которые могут детонировать в любой момент, к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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