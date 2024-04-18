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Две ракеты «Точка-У» и ряд других воздушный целей сбиты над Россией

Большинство воздушных целей были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской областью.
2024-04-18 07:28:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Две украинские ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров уничтожены над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Очередную попытку атаковать объекты на территории нашей страны киевский режим предпринял минувшей ночью.

Дежурные средства ПВО своевременно выявили все цели. Большинство из них уничтожили в небе над Белгородской областью. Также военные сбивали цели над Ростовской и Воронежской областями, добавили в оборонном ведомстве.

Это не первый случай, когда украинские националисты пытаются применить малоразмерные воздушные шары. В минувший вторник такой шар был сбит над Курской областью ранним утром. Уточняется, что с его помощью планировалась атака по объектам на территории региона.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #ВСУ #Точка-У #Воздушный шар
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