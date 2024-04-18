Паводок затопил аэродром Кушкуль в Оренбургской области

В Оренбургской области военнослужащие Ясненского ракетного соединения доставляют питьевую воду в поликлиники, детские сады и школы Орска. Помимо этого, по городу постоянно курсируют автоцистерны. Воду, которую в них заливают, предварительно проверяют офицеры медицинской службы. Смотрят, насколько она чистая и годится ли для употребления в пищу. Сейчас поток идет к Илеку. Рядом уже подтоплены десять населенных пунктов, эвакуированы 139 человек.

Частный аэродром Кушкуль, где в основном базируются легкомоторные самолеты, весь ушел под воду за сутки. Теперь и не разберешь, где тут рулежка, а где взлетно-посадочная полоса. Разлившаяся река Сакмара превратила воздушную гавань в речной порт.

«Они и аэрофотосъемку делают и по медицине работают и участвуют в тушении пожаров. У них много задач. Это еще и химия, сельскохозяйственная обработка полей», - рассказал один из владельцев аэродрома Владимир Лаврушко.

Место стоянки АН-2 очень сильно затопило. Хозяева аэродрома заблаговременно приподняли самолеты и поставили их на специальные платформы. После того, как спадет вода, будет произведено техобслуживание для безопасности полетов. Сейчас на аэродроме с десяток самолетов. Спецоперация по их спасению проходила спешно, но эффективно. Какой-то закрыли чехлом и перемотали скотчем. Под другой подложили пенопласт и теперь он как поплавок на воде.

«Самое главное сердце самолета - мотор. Главное, чтобы он не пострадал, по максимуму переднюю часть поняли», - объяснил Лаврушко.

Помимо половодья местность, на которой расположен аэродром, атаковали ядовитые гадюки. Одна из них накануне набросилась на людей, но ее успели вовремя обезвредить. Живность в этих краях, видимо, тоже спасается от воды и всеми силами ищет сушу. Рожденный ползать летать не может, как и самолеты, на время оказавшиеся в плену у водной стихии.

Летный сезон для здешних авиаторов явно наступит еще не скоро. По прогнозам синоптиков, пара дней и река Сакмара достигнет своего пика. Затем должен начаться спад уровня. Когда вода уйдет, предстоит масштабная ревизия «взлетки» на предмет провалов. Сейчас видно, что вода заполняет полости в земле и повсюду бурлят пузырьки гейзеров.