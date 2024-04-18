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Крымские десантники уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в Запорожье

Боевая работа десантников-артиллеристов ведется круглосуточно, что позволяет наносить врагу максимальный урон.
2024-04-18 06:28:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Крымские десантники сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области. Разведка при помощи беспилотников обнаружила группу украинских военных, выдвигающихся на передовые позиции. Координаты цели были оперативно переданы расчетам 122-мм гаубиц Д-30.

«Работаем в любое время суток, в любую погоду и по любым целям: по пехоте, бронетехнике, по пунктам запуска дронов и по схронам с боеприпасами. Работаем в связке с разведчиками полка. Все вскрытые ими цели передаются нам», - рассказал командир взвода, старший офицер гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Гефест».

В ходе совместной работы крымских десантников и разведчиков было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ. Боевая работа артиллеристов-десантников ведется круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #гаубица #ВСУ #десантники #д-30 #ротация
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