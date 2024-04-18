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Под Авдеевкой расчет ЗРК «Бук-М2» отразил удар по охраняемому объекту

Зенитчики перехватили и уничтожили украинские ракеты.
2024-04-18 07:49:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Авдеевском направлении специальной операции расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку украинских националистов. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские военные перехватили ракеты, двигавшиеся в сторону охраняемого объекта. Вражеские цели уничтожили на безопасном удалении.

«Ни с одной целью нет проблем. Все цели можно сбить спокойно», - отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным «Бык».

В ходе дежурства расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» группировки войск «Центр» круглосуточно уничтожают сотни летательных аппаратов. Зенитчики прикрывают с воздуха позиции ВС РФ, а также важнейшие административные и промышленные объекты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ЗРК #Бук #МО РФ #Центр
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