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«Смерш» выявил 4,2 тысячи экс-членов ОУН* и УПА* к августу 1944 года

Жители Западной Украины, входившие в ОУН*, зверски расправлялись с советскими военнопленными, совершали нападения на партизанские отряды и вели среди населения пропаганду, направленную против СССР.
Максим Крюков 2024-04-18 02:38:06
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

К 80-летию освобождения советскими войсками Западной Украины и выходу на государственную границу СССР Федеральная служба безопасности РФ обнародовала архивные материалы о работе сотрудников Главного управления контрразведки «Смерш».

Отмечается, что в 1944 году Красная армия начала мобилизовать местных жителей для создания запасных полков и дивизий. Выяснилось, что среди призывников были бывшие члены «Организации украинских националистов» (ОУН)* и «Украинской повстанческой армии» (УПА)*.

В связи с этим органам «Смерш» была поставлена задача по борьбе с «элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии, с предательством, с изменой Родине», а также проверке бойцов и других лиц, бывших в плену и окружении противника.

Согласно докладной записке замначальника «Смерш» Николая Селивановского руководителям Госкомитета обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову, с 1 апреля по 25 августа 1944 года контрразведчики выявили и арестовали 6 625 человек, из них 4 220 - экс-участники ОУН* и УПА*. Помимо этого, органы «Смерш» арестовали 2 030 участников религиозных сект, которые отказались принять воинскую присягу и воевать против немецко-фашистских оккупантов, а также 375 активных немецких пособников.

Следствие по делам арестованных украинских националистов установило, что значительная их часть, проживая в период немецкой оккупации в западных областях Украины и входившая в ОУН*, зверски расправлялась с советскими военнопленными, совершали нападения на партизан и вела среди населения пропаганду, направленную против СССР.

*«Организации украинских националистов» (ОУН), «Украинская повстанческая армия» (УПА) - запрещенные в России экстремистские организации.

#Великая Отечественная война #смерш #ОУН #УПА #контрразведчики #западная украина #Украинские националисты
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