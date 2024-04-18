В Лиге гонок дронов рассказали, как военные учатся управлению БПЛА

Михаил едет каждый день по три часа в один конец из Обнинска в Москву, чтобы научиться профессионально управлять fpv-дронами, собирать их и обучать этому спорту детей. Занимается с ними при Свято-Пафнутьев-Боровском монастыре. Его и студенты в первый день прозвали отец Михаил - из-за бороды. Сам по профессии инженер на производстве, взял отпуск за свой счет на полтора месяца и погнал за мечтой. На беспилотнике.

«Конкретно сейчас мне нравится пилотирование гоночным дроном, это прохождение трасс на время. Возможно, увлекусь фристайлом, то есть это выполнение акробатических трюков на том же дроне. Ну, детям нужно показывать как бы все стороны данного увлечения», - рассказал Михаил.

Все ученики - взрослые мужчины, приехавшие на обучение в Федерацию гонок дронов из восьми регионов России. Большинство из них имеют технические специальности, но на обучение поступили практически с нулевым уровнем знаний. Не смущает ни новая сфера, ни чужой город - говорят, прекрасно осознают перспективность направления пилотирования на дронах. Хотя профессия требует особых качеств - и подвижного ума, и крепких рук.

«Есть утомляемость определенная и не только пальцев, но и мозг тоже вот от этих вот полетов. Особенно, если, вот товарищи у нас рассказывают, за руль садятся и прям не едут, а летят», - поделился Николай Филинский.

Придя на обучение, одно из первых, чему учатся студенты на занятиях - работе на техническом симуляторе. Два способа хвата - «щипковый» и «тычковый». Кроме тренировочной площадки, например, в спортивном зале, симулятор - отличная альтернатива для гонок, только онлайн. Игрок может подключиться со своего компьютера из любой точки мира. А благодаря намерению создать Международную Федерацию гонок дронов, тренировки пилотов обещают стать гораздо интереснее.

«Если мы говорим про Федерацию, то сейчас у нас в пуле Франция, Бельгия, Турция, Южная Корея, Китай, Россия, страны СНГ, бразильцы хотят. Вид спорта дронрейсинг- это он в мировом обиходе так называется, это у нас он гонки дронов, он, по сути, никак не относится к международному Олимпийскому движению, поэтому им там никто не может что-то запретить», - сказал Илья Галаев, президент Федерации гонок дронов России.

Задумка создания Международной Федерации позволит нашим спортсменам получать разряды и звания мастеров спорта международного класса.

На базе Российского университета спорта в этом году открывается набор на профиль спортивной подготовки, включающий в себя пилотирование дронами. Это поможет популяризировать направление пилотирования БПЛА, потому что Университет обещает выделить бюджетные места. Из-за запрета властей «летать» на улицах, фанаты дронов, надеются, что с созданием международной Федерации гонок, станут востребованы проекты коптер-парков.

«Уговорить руководство было не сложно, поскольку перед этим была проделана определенная работа. К нам также обращались другие вузы, чтобы в рамках данного направления готовить специалистов», - пояснил Михаил Новоселов, заведующий кафедрой теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий Университета спорта.

По словам инструкторов, с самого начала зарождения индустрии военнослужащие обратили на это внимание и пришли обучаться.

«Военные практически с самого начал СВО пришли за обучением, потому что они поняли, что дроны можно применять для разведки в качестве камикадзе, для доставки грузов и, конечно, они приходили обучались здесь, в Университете спорта. Уже обучено несколько групп, с Министерства обороны приезжали, они обучались, получали опыт спортсменов», - рассказал Евгений Буфетчиков, сооснователь Всероссийской лиги гонок дронов.

Нагрузка на технику коллосальная, иногда дроны даже воспламеняются. А еще частота сердцебиения у оператора может быть как у бегуна, хотя внешне спортсмен выглядит спокойным.

По технике безопасности на площадке должен быть песок! Дроны летают настолько рьяно, что могут загореться - и тушить аккумулятор, корпус которого состоит из лития, водой - бесполезно. Он начинает плохо пахнуть, и нет никакого результата.

В прошлом году гонки дронов стали официальным видом спорта. Их включили во Всероссийский реестр. Сейчас новый вид спорта проходит аккредитацию в Министерстве спорта. В Федерации гонок дронов существует четыре спортивных дисциплин, каждая из них представлена в личном и командном зачетах.