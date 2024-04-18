Исторический музей показал стройку центра у Новодевичьего монастыря

«Мы все знаем, что такое "Борис Годунов". И вот одна из сцен оперы "Борис Годунов" начинается вот здесь, около него, - избрание Бориса Годунова на царство», - рассказывает генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Включенный в список наследия ЮНЕСКО Новодевичий монастырь даже внешне напоминает Московский Кремль. Белокаменная, как раньше называли Москву, с юго-запада была защищена от набегов бойницами Новодевичьего монастыря. Там же, впрочем, были заточены и приняли постриг, то есть стали монахинями, представительницы сразу двух царских династий.

«Здесь доживала свой век легендарная царица Софья, противница Петра I. Здесь доживала свои последние дни Ирина Годунова, супруга Федора Иоанновича, последнего царя династии Рюриковичей московских, как мы их очень часто называем - Калитичей», - рассказывает Алексей Левыкин.

Здесь захоронены герой Отечественной войны Денис Давыдов, автор знаменитого Брусиловского прорыва генерал Алексей Брусилов, историк Сергей Соловьев. Сам монастырь был основал Василий III в честь взятия Смоленска в русско-литовской войне. В 1928-м Новодевичий вошел в состав Исторического музея. И таким образом сохранен от сноса.

Музей истории Новодевичьего монастыря будет находиться прямо напротив его знаменитой 73-метровой колокольни. Его экспозицию составят предметы древнерусского искусства, которые хранились там на протяжении столетий. В 2010 году монастырь был передан обратно Русской православной церкви. Однако ученые-историки отсюда не только не ушли, но и обосновались буквально через дорогу.

Начальник участка Расул Туркенов показывает, насколько глубоко в историю - в смысле, под землю - копнули строители. Они готовят арматуру к заливке бетона в будущий фундамент здания. Это, как говорят, пятно сложившейся жилой застройки. За ходом работ - славу богу, не круглосуточно - наблюдают из окон соседних домов.

«Основная сложность - только вода. Приток воды, подземные ручьи. Мы это все убрали, сейчас сухо, работаем, все хорошо», - говорит Расул Туркенов.

А эта часть будущего здания из задуманных четырех этажей уже выросла вверх на два. Новодевичий монастырь называют образцом московского барокко. А в конкурсе проектов музея его истории победил вот этот, который будет выполнен в стиле необрутализм. Ну, то есть, мужественно и брутально.

«Необрутализм - грубый и в то же время конкретный, современный и достаточно функциональный стиль», - рассказывает руководитель дирекции по строительству уникальных объектов компании-застройщика Наталья Зарубина.

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин рассказывает, в чем еще уникальность Новодевичьего монастыря.

«В 1980 году впервые в истории - об этом мало кто знает - Исторический музей передал Русской православной церкви церковь. Это было впервые сделано в годы советской власти. Я горд, что это делал мой отец», - говорит он.

А это иконостас одного из приделов Смоленского собора Новодевичьего монастыря, который сегодня хранится в основном здании Исторического музея на Красной площади.

«Вот обратите внимание, как поставлен свиточек. Он стоит на колене. Закрыт ворот, мафория (наплечный плат - прим. ред.) около лика. Вторая половина XVII века, когда очень многое меняется в русском искусстве. Меняется сам стиль иконописания. Возникает так называемое живоподобие, когда художники стараются более объемно изобразить фигуры, показать интерьер более реалистично», - рассказывает заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея Людмила Тарасенко.

Экспозиционно-выставочный центр Исторического музея вблизи ансамбля Новодевичьего монастыря планируют достроить уже в следующем году, а открыть - в мае 2026-го. А в этом году предстоит еще одна знаменательная дата.

Новодевичий монастырь отмечает грандиозный юбилей - 500 лет со дня основания. По этому случаю сейчас здесь идут масштабные реставрационные и озеленительные работы. Доступ в большинство из расположенных здесь храмов закрыт, чтобы уже 10 августа они предстали прихожанам во всем своем праздничном великолепии.