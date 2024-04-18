В Новосибирске успешно испытали новые узлы и агрегаты лайнера SJ100

Это - кушачок, показывает начальник сектора экспериментальных исследований прочности СибНИА Анна Казакова. Такими кушачками «подпоясан» весь фюзеляж. А еще - сотни датчиков, динамический пол, потолок, система наддува. За год крылатая машина, словно панцирем, покрылась всевозможными приборами для замеров. Но и эта конструкция не статична. Под каждый новый параметр лабораторию перестраивают заново.

Sukhoi Superjet, теперь известный под более коротким именем SJ100 - первый крупносерийный пассажирский самолет, разработанный после распада Советского Союза. Он быстро заручился поддержкой не только отечественного рынка, но и зарубежных коллег. Но курс на полное импортозамещение потребовал новых испытаний. В сибирский институт привезли фюзеляж, узлы навески опор шасси, крылья, пилон двигателя и так называемое оперение.

Многотонный фюзеляж машины с завода в Комсомольске-на-Амуре на новосибирскую землю доставили огромным транспортным «Русланом». Здесь конструкцию подвергнут не только эксплуатационным нагрузкам, но и максимальным расчетным.

Позади уже больше трети заявленных испытаний. И пока у исследователей замечаний к комплектующим нет.

«Мы должны проверить прочность этой конструкции, какую нагрузку выдерживает. То, что рассчитал у нас конструктор, что заложил, мы должны это экспериментально подтвердить. Те испытания, которые мы уже провели, они показали абсолютно достаточную прочность. Хорошие результаты», - говорит начальник сектора экспериментальных исследований прочности СибНИА имени С.А. Чаплыгина Анна Казакова.

Новосибирская испытательная площадка практически уникальна. В мире всего шесть центров, способных предоставить такой широкий круг исследований. Один из них - американское аэрокосмическое агентство NASA.

«Это уникальное сооружение. Здесь у нас есть специальный силовой пол, силовой потолок, от которого мы можем прикладывать нагрузки к любой конструкции, то есть фактически испытывать любой самолет», - рассказывает заместитель директора по научной работе СибНИА имени С.А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов.

За плечами авиаторов испытания более 200 моделей крылатых машин ведущих опытно-конструкторских бюро. Параллельно испытания «Сухого» по разным направлениям ведут сразу на четырех российских площадках. По меркам авиационной отрасли это движение семимильными шагами. Во многом дело ускоряется благодаря цифровизации, но специалисты пока не готовы полностью делегировать «цифре» вопросы безопасности.

«Пока, как показывает практика, уйти от реальных испытаний, реальных конструкций крайне сложно. Потому что есть много факторов, которые сложно учесть в виртуальном моделировании. Мы проводим десятки, сотни нагружений конструкций, даже тысячи циклов. Эта машина у нас фактически быстрее на земле летает, чем реальные самолеты. И мы можем безопасно эксплуатировать дальше самолеты, которые возят реальных пассажиров и реальные грузы», - объясняет Дмитрий Смирнов.

В цифру уже ушло проектирование, большая часть расчетов, идут работы по созданию цифровых двойников машин. Но прочность по-прежнему исследуют строго опытным путем.

Важная часть испытаний - проверка на прочность пилона двигателя. Специальная оранжевая конструкция имитирует многотонную нагрузку вместо будущего импортозамещенного двигателя ПД-8.

Завершить испытания отечественного лайнера рассчитывают в 2025 году. На конец этого года запланирована сертификация нового «сердца» «Сухого» - российского двигателя ПД-8.