Шри-Ланка ввела новые визовые правила

Власти Шри-Ланки ввели новую систему получения электронных виз, она заменит систему получения электронного разрешения на въезд. Об этом сообщили в департаменте иммиграции и эмиграции страны.

«Шри-Ланка перешла с системы ETA (электронного разрешения на поездку) на новую схему eVisa», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что заявку на получение визы необходимо получить заранее до въезда в страну. Процедура выдачи визы будет осуществляться через новый онлайн-портал, нововведение сделает визовый процесс быстрее и эффективнее.

Подобные новшества сделаны с целью привлечь больше иностранных туристов и инвесторов.

Напомним, для россиян с ноября прошлого года действует период предоставления бесплатной визы. Подобная схема была продлена 1 апреля и будет работать до 30 апреля. В соответствии с правилами, туристы могут оставаться в стране до 30 дней.