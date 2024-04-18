МИД ФРГ вызвал посла России после задержания подозреваемых в шпионаже

Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала в министерство российского посла в Берлине Сергея Нечаева после задержания двоих мужчин, они обвиняются в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщило немецкое издание Bild, информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве агентству ТАСС.

«Это верно, что сегодня министр иностранных дел распорядилась вызвать посла России в МИД», - сказали в ведомстве.

Задержание россиян произошло накануне в Баварии, мужчин подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсии на территории Германии с целью помешать немецкой стороне оказывать помощь Украине.

Сообщается, что мужчины якобы готовились осуществить взрывы и поджоги в стратегически важных местах, в том числе на американских базах, а также проводили фотосъемку военных объектов. Предположительно, один из мужчин вел шпионскую деятельность с октября прошлого года, второй присоединился к нему в марте текущего.

По данным немецкой прокуратуры, сейчас россияне, или, как их называют в ведомстве, «германо-российские граждане», находятся в СИЗО.