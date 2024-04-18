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Мощный пожар вспыхнул на крыше ЖК «Фонтаны» в Краснодаре

В строящемся 24-этажном доме горели битум и строительный мусор.
Владимир Рубанов 2024-04-18 16:14:18
© Фото: chpkrasnodara, Telegram © Видео: chpkrasnodara, Telegram

В Краснодаре произошел крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Фонтаны» на улице Воронежской. Сейчас он уже локализован, сообщили «Звезде» в МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

В строящемся 24-этажном доме горели битум и строительный мусор, рассказали в МЧС. О возгорании сообщили в 14.29. Пожарные приехали на место в 14.38.

Местные жители сообщали в социальных сетях о хлопках и взрывах на месте пожара.

По данным МЧС, горело около 90 квадратных метров. К тушению привлекли три единицы техники и 11 специалистов.

Из-за чего загорелась новостройка, пока не сообщается.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #МЧС России #стройка
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