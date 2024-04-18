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ВС РФ и Таджикистана отработали уничтожение террористов в горах

Военные отработали управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы.
2024-04-18 15:28:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Совместные учения Вооруженных сил России и Таджикистана, стартовавшие в понедельник, завершились сегодня. Министерство обороны РФ публикует кадры с мероприятий.

В ходе учений, проходивших на горном полигоне Харб-Майдон, военнослужащие отработали уничтожение террористов. Также отрабатывалось управление подразделениями при прикрытии госграницы и ликвидация прорвавшихся через границу боевиков. Во время занятий российские военнослужащие поделились с коллегами опытом, полученным нашими бойцами в зоне проведения спецоперации на Украине.

Согласно замыслу учений, с помощью беспилотников «Орлан-10» и «Суперкам» удалось выявить на границе боевиков и их огневые средства. Экипажи вертолетов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24 нанесли удар по вражеским позициям. Затем противника накрыли огнем РСЗО «Град» и «Ураган», а также САУ «Акация». Боевиков разбили на группы и заблокировали в населенном пункте.

Террористов уничтожали с помощью FPV-дронов «Пиранья», бронетранспортеров БТР-82А и БТР-80, танков Т-72Б3М и Т-72. С целью предотвращения отхода противника к госгранице был высажен тактический воздушный десант. Итогом проведенной операции стало восстановление контроля над границей.

В завершение активной фазы прошла церемония закрытия учений. На торжественной церемонии военный оркестр исполнил гимны России и Таджикистана.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #таджикистан #МО РФ
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