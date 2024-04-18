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Уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

Также за сутки российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» и склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны.
2024-04-18 14:11:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления оперативного командования ВСУ «Север» в зоне специальной военной операции.

Кроме того, российские войска уничтожили две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны. В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 126 районах.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об успехе наших сил ПВО. В течение суток уничтожены 251 беспилотник ВСУ, две ракеты комплекса «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда, выпущенных с помощью чешской РСЗО Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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