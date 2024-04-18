МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве провели массовый рейд по поиску поддельных прав

По словам полицейских, в последнее время достаточно редко попадаются фальшивые документы.
Сергей Лебедев 2024-04-18 01:53:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Госавтоинспекция проводит в Москве проводит усиленный рейд, направленный на выявление поддельных документов и поиск угнанных автомобилей. Профилактическое мероприятие стартовало 16 апреля.

По словам полицейских, подобные рейды проводят достаточно часто. В связи с этим в столице значительно уменьшилось количество поддельных прав.

«Очень много переловили в последнее время. И сейчас их достаточно редко можно найти», - рассказал «Звезде» инспектор ДПС Дмитрий Кучин.

Он отметил, что зачастую у фальшивых документов одинаковые признаки подделки. Однако попадаются очень похожие на оригинал бланки.

«В большей степени глазом читается, но иногда бывают и очень похожие. Пока не проверишь через базу, не убедишься, что оно действительно поддельное», - добавил полицейский.

В Госавтоинспекции сообщили, что рейд продлится до 19 апреля.

#Москва #ГИБДД #дпс #наш эксклюзив #поддельные права
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717