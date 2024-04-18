В Москве провели массовый рейд по поиску поддельных прав

Госавтоинспекция проводит в Москве проводит усиленный рейд, направленный на выявление поддельных документов и поиск угнанных автомобилей. Профилактическое мероприятие стартовало 16 апреля.

По словам полицейских, подобные рейды проводят достаточно часто. В связи с этим в столице значительно уменьшилось количество поддельных прав.

«Очень много переловили в последнее время. И сейчас их достаточно редко можно найти», - рассказал «Звезде» инспектор ДПС Дмитрий Кучин.

Он отметил, что зачастую у фальшивых документов одинаковые признаки подделки. Однако попадаются очень похожие на оригинал бланки.

«В большей степени глазом читается, но иногда бывают и очень похожие. Пока не проверишь через базу, не убедишься, что оно действительно поддельное», - добавил полицейский.

В Госавтоинспекции сообщили, что рейд продлится до 19 апреля.