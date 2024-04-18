В Рязани открылась выставка «День инноваций ВДВ»

На территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова открылась выставка «День инноваций ВДВ». Об этом сообщает Минобороны России.

Участников выставочной и научно-деловой программы приветствовал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. А открывал выставку временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-майор Николай Чобан.

«Цель проведения этого мероприятия - создание условий для развития и внедрения инновационной продукции в интересах Воздушно-десантных войск», - подчеркнул Чобан.

В выставке участвуют около 60 предприятий ОПК России, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, а также научно-исследовательских организаций органов военного управления МО РФ. Представлено более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов. При этом около 30 организаций демонстрируют свою продукцию впервые.

Завтра, 19 апреля, пройдут мероприятия научно-деловой программы, которые будут посвящены развитию техники, вооружения, а также перспективам развития десантно-высадочных средств.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.