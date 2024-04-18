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В Рязани открылась выставка «День инноваций ВДВ»

Выставка проходит на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
2024-04-18 13:58:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова открылась выставка «День инноваций ВДВ». Об этом сообщает Минобороны России. 

Участников выставочной и научно-деловой программы приветствовал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. А открывал выставку временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-майор Николай Чобан. 

«Цель проведения этого мероприятия - создание условий для развития и внедрения инновационной продукции в интересах Воздушно-десантных войск», - подчеркнул Чобан. 

В выставке участвуют около 60 предприятий ОПК России, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, а также научно-исследовательских организаций органов военного управления МО РФ. Представлено более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов. При этом около 30 организаций демонстрируют свою продукцию впервые. 

Завтра, 19 апреля, пройдут мероприятия научно-деловой программы, которые будут посвящены развитию техники, вооружения, а также перспективам развития десантно-высадочных средств. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#ВДВ #армия #Выставка #рязань #День инноваций ВДВ
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