Расчеты «Акации» расчистили путь штурмовой пехоте под Авдеевкой

Самоходная гаубица «Акация» артбатареи Центрального военного округа ведет огонь осколочно-фугасными снарядами по позициям украинских войск. Расчету постоянно приходят новые целеуказания.

Артиллерия расчищает путь нашим штурмовым группам, пехоте. После освобождения Авдеевки фронт сейчас активно движется на запад от Донецка. Противника выдавливают с насиженных укреплений.

Разведывательные беспилотники с переднего края передают данные для корректировки огня артиллерии. Интенсивная стрельба идет сразу с нескольких направлений.

Антидроновая металлическая сетка и защитный козырек над башней - это уже фронтовая классика. Командир орудия с позывным Молодой рассказывает, что его расчету нередко приходится работать под обстрелами.

«Идет ответка, и тебе все равно надо доработать свою цель, чтобы парни прошли этот путь и выбили того противника, который по нам отрабатывает», - делится он.

Молодой и его «Акация» после серии выстрелов покидают позицию, чтобы также неожиданно появиться уже на другом участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.