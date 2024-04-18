Специалисты РХБЗ обработали от плесени пострадавшие районы Оренбуржья

Военнослужащие РХБЗ обработали от плесени, грибков и спорообразующих микробов первые этажи зданий, фасады и детские площадки пострадавших от наводнения населенных пунктов Оренбуржья. Об этом сообщает Минобороны России.
Для этого был подготовлен дезинфицирующий раствор, с которым специалисты РХБЗ выехали в пострадавшие микрорайоны. В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе обработки используются авторазливочные станции АРС-14КМ.
Сообщается, что также военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают доставку чистой воды и продовольственных товаров жителям труднодоступных районов Оренбургской области. Для доставки питьевой воды используются автомобильные цистерны АЦ-10.
Кроме этого, в МО РФ отметили, что в состав поставляемой жителям пострадавших районов гуманитарной помощи также входят теплые вещи, матрасы, одеяла и подушки.
Всего в оказании помощи задействованы более 100 военнослужащих и 24 единицы специальной техники.
Ранее сообщалось, что военнослужащие спасли женщину из затопленного дома в Орске.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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