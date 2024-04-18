Специалисты РХБЗ обработали от плесени пострадавшие районы Оренбуржья

Военнослужащие РХБЗ обработали от плесени, грибков и спорообразующих микробов первые этажи зданий, фасады и детские площадки пострадавших от наводнения населенных пунктов Оренбуржья. Об этом сообщает Минобороны России.

Для этого был подготовлен дезинфицирующий раствор, с которым специалисты РХБЗ выехали в пострадавшие микрорайоны. В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе обработки используются авторазливочные станции АРС-14КМ.

Сообщается, что также военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают доставку чистой воды и продовольственных товаров жителям труднодоступных районов Оренбургской области. Для доставки питьевой воды используются автомобильные цистерны АЦ-10.

Кроме этого, в МО РФ отметили, что в состав поставляемой жителям пострадавших районов гуманитарной помощи также входят теплые вещи, матрасы, одеяла и подушки.

Всего в оказании помощи задействованы более 100 военнослужащих и 24 единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что военнослужащие спасли женщину из затопленного дома в Орске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.