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Специалисты РХБЗ обработали от плесени пострадавшие районы Оренбуржья

Российские военнослужащие подготовили дезинфицирующий раствор, которым и были обработаны населенные пункты, пострадавшие от наводнения.
2024-04-18 12:38:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие РХБЗ обработали от плесени, грибков и спорообразующих микробов первые этажи зданий, фасады и детские площадки пострадавших от наводнения населенных пунктов Оренбуржья. Об этом сообщает Минобороны России.

Для этого был подготовлен дезинфицирующий раствор, с которым специалисты РХБЗ выехали в пострадавшие микрорайоны. В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе обработки используются авторазливочные станции АРС-14КМ. 

Сообщается, что также военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают доставку чистой воды и продовольственных товаров жителям труднодоступных районов Оренбургской области. Для доставки питьевой воды используются автомобильные цистерны АЦ-10. 

Кроме этого, в МО РФ отметили, что в состав поставляемой жителям пострадавших районов гуманитарной помощи также входят теплые вещи, матрасы, одеяла и подушки. 

Всего в оказании помощи задействованы более 100 военнослужащих и 24 единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что военнослужащие спасли женщину из затопленного дома в Орске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РХБЗ #Наводнение #Оренбургская область #Обработка от плесени
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