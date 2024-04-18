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Штурмовик рассказал, что враг пытается показать зубы, но сдает позиции

В ходе боевой работы противник зачастую не выдерживает стремительного натиска наших штурмовых групп.
2024-04-18 12:17:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир отделения штурмовой группы с позывным Лигора рассказал о попытках противника показать зубы на подходе. Однако во время наступления российских войск ВСУ сдают позиции.

«Изначально, пока мы на подходе, противник пытается показывать зубы. Но во время нашего наступления он отходит назад, сдает свои позиции», - рассказал командир.

Лигора также указал на большое количество удачных штурмов у российской стороны.

На полигоне в тыловой зоне спецоперации штурмовые группы группировки войск «Восток» оттачивают навыки захвата опорных пунктов противника. Кадры тренировок военнослужащих публикует Министерство обороны РФ. Занятия проходят в интенсивном режиме, под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики спецоперации.

Бойцы отрабатывают каждый элемент в составе боевых троек. Гранатометчик, его помощник и пулеметчик оттачивают точность и скорость стрельбы в движении, постоянно перемещаются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #штурмовики #МО РФ #СВО
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