Международный аэропорт в Индонезии закрыли из-за извержения вулкана

Международный аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо будет закрыт как минимум до вечера из-за извержения вулкана Руанг. Такое решение принял Минтранс Индонезии, передает The Times of India.

Вулкан Руанг, который извергается уже пятый раз за сутки, находится примерно в 100 километрах от аэропорта. По словам главы администрации аэропорта Амбара Суриоко, угрозу безопасности полетов создает вулканический пепел.

Накануне власти одноименного индонезийского острова Руанг объявили эвакуацию населения из-за извержений вулкана. Всего вывезено 838 человек, погибших и пострадавших нет.