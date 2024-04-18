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Международный аэропорт в Индонезии закрыли из-за извержения вулкана

Угрозу безопасности полетов создает вулканический пепел. Воздушная гавань в городе Манадо будет закрыта минимум до вечера.
Ирина Егорова 2024-04-18 11:32:51
© Фото: Andri MardiansyahXinHua, Global Look Press

Международный аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо будет закрыт как минимум до вечера из-за извержения вулкана Руанг. Такое решение принял Минтранс Индонезии, передает The Times of India.

Вулкан Руанг, который извергается уже пятый раз за сутки, находится примерно в 100 километрах от аэропорта. По словам главы администрации аэропорта Амбара Суриоко, угрозу безопасности полетов создает вулканический пепел.

Накануне власти одноименного индонезийского острова Руанг объявили эвакуацию населения из-за извержений вулкана. Всего вывезено 838 человек, погибших и пострадавших нет. 

#Аэропорт #полеты #вулкан #индонезия #извержение #пепел #руанг
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