Расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) натовского производства и расположенный рядом склад артиллерийских боеприпасов на Южно-Донецком направлении.

Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны России. На записи показано, как расчет Д-30 снимает с орудия маскировочную сеть, наводит на цель и ведет огонь.

Помогают артиллеристам беспилотники. По полученным с помощью дронов координатам наносятся удары. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. После поражения вражеского объекта расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

Как утверждают артиллеристы группировки войск «Восток», своей техники у противника почти не осталось - ни западных образцов, ни советского производства. Орудия и техника ВСУ уничтожаются нашими войсками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.