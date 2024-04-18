Пленный украинец рассказал, как российский дрон «привел» его сдаваться

Взятый в плен российскими бойцами украинец Евгений Погребняк сложил оружие, прочитав сброшенную с дрона записку с предложением сдаться и сохранить жизнь.

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит"», - сказал пленный.

Сдавшегося встретил беспилотник и «проводил» до российских позиций. Евгений поблагодарил бойцов ВС РФ за человечное отношение. Пленного накормили, напоили, угостили сигаретами.

По словам Погребняка, командование ВСУ бросает подчиненных на верную смерть. В районе Урожайного ВС РФ постоянно обстреливают украинские позиции и наносят удары авиацией, а украинцам нечем обороняться.

Также пленный рассказал о низкой мотивации в рядах ВСУ, нежелании людей воевать и бессмысленности участия в боевых действиях. Погребняк призвал соотечественников сдаваться, чтобы не умереть.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.