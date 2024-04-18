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Провалы на Украине и в Африке стали причиной ядерного усиления Франции

Желание Франции вновь нарастить свой ядерный потенциал также может быть связано с пиаром Макрона как сильного лидера.
Владимир Расходчиков 2024-04-18 10:14:39
© Фото: Oskar Eybhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress © Видео: ТРК «Звезда»

Франция возобновляет производство материалов для своего ядерного арсенала из-за утраты своего влияния в мире. Потеря бывших колоний в Африке вместе с их ресурсами и недовольство населения украинской темой подталкивает французские власти к другим способам заявить о своей важности в мировой политике. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Они мыслят в логике де Голля, в логике колониальной империи... В этих условиях появляется желание “а мы воссоздадим свой ядерный потенциал и всем им покажем”. Тем более что они четвертая страна в мире по ядерному потенциалу», - сказал эксперт.

Журавлев отметил, что Франции не хватит экономических ресурсов для того, чтобы догнать Китай по числу ядерных боеголовок. Но удержать четвертое место и модернизировать свой арсенал французам, скорее всего, удастся.

Ранее Министерство обороны Франции заключило контракт с государственной энергетической компанией, по которому на АЭС Сиво будет проводиться часть работ по производству трития. Этот радиоактивный изотоп зачастую используется в ядерном оружии. Но так как его период полураспада составляет 12,3 года, странам приходится периодически пополнять запасы трития.

#Франция #макрон #ядерное оружие #Сегодня утром #наш эксклюзив
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