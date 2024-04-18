МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ обнародовала документы об аресте экс-участников ОУН* и УПА* в 1944

ФСБ России опубликовала архивные документы к 80-летию освобождения Западной Украины частями Красной армии.
Максим Крюков 2024-04-18 00:52:15
© Фото: ФСБ России

Сотрудники Главного управления контрразведки «Смерш» к августу 1944 года выявили в резервных частях Красной армии более 4 тысяч вступивших в нее экс-участников «Организации украинских националистов» (ОУН)* и «Украинской повстанческой армии» (УПА)* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом говорится в обнародованной Федеральной службой безопасности к 80-летию освобождения Западной Украины частями РККА докладной записке заместителя начальника «Смерш» Николая Селивановского руководителям Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову.

Согласно опубликованным документам, которые находятся в Центральном архиве ФСБ РФ, после освобождения Правобережной Украины и выходу на государственную границу СССР в 1944 году советские войска начали проводить мобилизацию местного населения для формирования запасных полков и дивизий. Выяснилось, что среди призванных на военную службу оказалось большое количество бывших участников ОУН* и УПА*.

Перед сотрудниками ГУКР «Смерш» стояли задачи по борьбе с «элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии, с предательством, с изменой Родине», а также проверке красноармейцев и других лиц, бывших в плену и окружении немецко-фашистских захватчиков.

С 1 апреля по 25 августа 1944 года контрразведчики выявили и арестовали
4 220 участников ОУН* и УПА*. Кроме того, было арестовано 2 030 участников религиозных сект, которые отказались принять воинскую присягу и воевать против немцев, а также 375 активных немецких пособников.

* «Организация украинских националистов» (ОУН), «Украинская повстанческая армия» (УПА) - запрещенные в России экстремистские организации.

#Великая Отечественная война #смерш #ФСБ #участники #ОУН #УПА #арест #архивные документы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717