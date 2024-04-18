Лидеры ЕС не смогли обозначить конкретных решений по ПВО для Киева

Главы стран и правительств Европейского союза в письменных выводах по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе не обозначили никаких конкретных решений по наращиванию поставок Украине систем противовоздушной обороны. Лидеры ЕС только призвали ускорить помощь.

В документе подчеркивается необходимость срочно предоставить киевскому режиму системы ПВО, активизировать передачу всей необходимой военной помощи, включая ракеты и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает РИА Новости

Отметим, изначально внеочередной двухдневный саммит в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель созвал для обсуждения экономического развития ЕС. Позже в повестку дня встречи лидеров включили острые вопросы внешней политики.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил западных партнеров предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы хотя бы в аренду. Однако это предложение никто пока не одобрил.