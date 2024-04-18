МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лидеры ЕС не смогли обозначить конкретных решений по ПВО для Киева

На саммите в Брюсселе призвали срочно предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
Сергей Лебедев 2024-04-18 00:19:03
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Главы стран и правительств Европейского союза в письменных выводах по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе не обозначили никаких конкретных решений по наращиванию поставок Украине систем противовоздушной обороны. Лидеры ЕС только призвали ускорить помощь.

В документе подчеркивается необходимость срочно предоставить киевскому режиму системы ПВО, активизировать передачу всей необходимой военной помощи, включая ракеты и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает РИА Новости

Отметим, изначально внеочередной двухдневный саммит в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель созвал для обсуждения экономического развития ЕС. Позже в повестку дня встречи лидеров включили острые вопросы внешней политики.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил западных партнеров предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы хотя бы в аренду. Однако это предложение никто пока не одобрил.

#пво #Украина #Киев #ЕС #евросоюз #Саммит
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717