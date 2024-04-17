Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей

Бывшие сотрудники одного из подразделений МВД «побили» рекорд Захарченко по размерам полученных взяток. Экс-сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов получили пять миллиардов рублей. Средства администратор криптобиржи им перечислял с марта 2019 года по октябрь 2021 года, сообщает «Ъ».

В задачи бюро входит проведение борьбы с преступными деяниями в сфере компьютерных технологий. Издание уточняет, что экс-коллеги МВД объявлены в розыск, предварительно, они покинули Россию и укрываются в Дубае.

До этого случая рекордсменом по сумме принятой взятки являлся экс-полковник Дмитрий Захарченко. Речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей. Тогда его приговорили к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей. По данным следствия, бывший полковник МВД на протяжении 10 лет получал взятки для оказания покровительства по службе участникам организованной преступной группировки.