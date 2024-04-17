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Гнев Зевса: как гаубицы Д-30 бьют по украинским боевикам под Авдеевкой

Удары артиллерии лишают националистов возможности закрепиться на новых рубежах.
Андрей Лазарев 2024-04-17 05:24:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Весь «гнев Зевса» обрушился на украинских националистов к северо-западу от Авдеевки. Именем древнегреческого бога артиллеристы из Сибири прозвали гаубицу Д-30. Удары этих пушек для противника всегда, как гром среди ясного неба. Они постоянно держат в напряжении. Перед нанесением удара российские бойцы тщательно маскируются, чтобы не их не обнаружили вражеские дроны.

На передовых позициях артиллеристов группировки войск «Центр» шумно с самого утра. Главной задачей расчета гаубицы Д-30 является поддержка штурмовых подразделений, которые продавливают оборону боевиков.

Боевики пытаются вычислить орудие с БПЛА, поэтому оно бьет из замаскированного укрытия. Для расчета из Сибири работы хватает. Но артиллеристы здесь, как одна семья - прикрывают и заботятся друг о друге.

«Самое главное - смотреть за товарищами, чтобы ничего не случилось, и быстро работать, чтобы враг не поднимал голову», - говорит номер расчета с позывным «Гильза».

Боевики бегут из оставленных населенных пунктов. Удары артиллерии лишают их возможности закрепиться на новых рубежах. Расчет Д-30 работает постоянно. Противнику остается только прятаться.

«Это наша любимица. Называем Зевс. Работаем по целям. Как живая сила противника, так и тяжелая техника, вражеская артиллерия. Разведчики отлично работают, засекают их, дают координаты», - рассказывает старший наводчик с позывным «Сухой».

Гаубицы бьют врага по всей линии соприкосновения. Как бы не огрызались националисты, победителями в артиллерийских дуэлях остаются российские расчеты.

#армия #Минобороны России #д-30 #МО РФ #Авдеевка #зевск
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