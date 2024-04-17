Глава МО КНР призвал США уважать интересы Пекина в Южно-Китайском море

Тайваньский вопрос является основой интересов Китайской Народной Республики, которые не должны быть затронуты. Об этом заявил министр обороны страны Дун Цзюнь в ходе видеозвонка с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

«Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня, а также внешнему попустительству», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского оборонного ведомства.

Глава Минобороны КНР также отметил, что нынешняя ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильна, и страны региона «обладают волей, мудростью и способностью решать проблемы».

Дун Цзюнь подчеркнул, что Вашингтону следует признать твердую позицию Пекина и искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море. По его словам, КНР и США должны предпринять практические действия для защиты мира в регионе и обеспечения стабильности отношений между державами и их вооруженными силами.