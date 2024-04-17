Военные помогли жительнице Орска очистить затопленный дом

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают оказывать поддержку жителям Оренбуржья, пострадавшим от наводнения. Людям, в спешке покинувшим свои дома, в том числе, помогают забирать вещи и оставленных домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Так, например, жительница одного из затопленных районов попросила помощи у инженерного отряда ракетчиков. Дом Елены Боболевой вместе с машиной и животными оказался затоплен в результате прорыва дамбы. Узнав из новостей о прибытии военных в Орск, она связалась с оперативным штабом и попросила помощи.

«Ребята отозвались, приехали и делают то, что сделать женщине, даже семье, невозможно. Огромные слова благодарности», - говорит Елена Боболева.

Отмечается, что отдельные группы военнослужащих совершают регулярные поставки питьевой воды в районы города, отрезанные от водоснабжения. Кроме того, ракетчики занимаются доставкой продуктов питания, теплых вещей и средств гигиены в труднодоступные места.

Военные также комплектуют и доставляют партии гуманитарных грузов в пункты временного размещения. В состав таких партий входят теплые вещи и постельные принадлежности.

В Минобороны России сообщили, что жителям пострадавших населенных пунктов ракетчики доставили уже более 260 тысяч литров питьевой воды. Для оказания помощи задействовано более 100 военных и 18 единиц специальной техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.