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Губернатор Гусев сообщил о подавленном над Воронежем беспилотнике

При падении БПЛА пострадали местная жительница.
Сергей Лебедев 2024-04-17 23:35:21
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Сегодня вечером над Воронежем был подавили украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, боевики пытались атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА самолетного типа.

Губернатор отметил, что при падении вражеского аппарата было повреждено промышленное здание. Также ранена местная жительница 1956 года рождения.

«Она находится под наблюдением врачей», - подчеркнул глава Воронежской области в своем Telegram-канале.

На месте ЧП работают оперативные службы. В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА.

#беспилотник #воронеж #бпла #Украина #Воронежская область #атака
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