112: автобус с юными хоккеистами перевернулся в Ульяновской области

Пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в полутора километрах от поселка Сурское Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Отмечается, что во время движения у автобуса, совершавшего рейс Казань - Пенза, лопнуло колесо, в результате чего он завалился на бок и слетел в кювет.

Как сообщает «112», в салоне находились 29 человек, в том числе 16 игроков детской хоккейной команды. По данным Telegram-канала, пострадали пять пассажиров, трое из них - дети.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Правоохранительные органы устанавливают причины аварии.