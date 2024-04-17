Эксперты объяснили, почему мусор с МКС пробил крышу дома во Флориде

Перепуганный житель Флориды Алехандро Отэро написал 15 марта в соцсетях, что какой-то обломок с неба изуродовал его дом - пробил стены, потолок и чуть не покалечил ребенка.

«Видимо, один из этих осколков пролетел мимо форта Майерс и упал на мой дом в Нейплс. Этот осколок пробил мою крышу и прошел сквозь 2 этажа», - сообщил он.

Отэро рассказал, что сначала услышал «ужасно громкий звук».

«Эта штука чуть не упала на моего сына. Он был в соседней комнате. Меня трясло. Я отказывался верить в происходящее. Какова вероятность того, что что-то упадет на мой дом с такой силой и вызовет такие разрушения. Я благодарен судьбе, что никто не пострадал», - рассказал он телеканалу Winknews.

Алехандро просил помощи - NASA не отвечало на его сообщения. Инцидент произошел в марте, и только сейчас космическое агентство признало: загадочный объект прилетел с МКС и покинул станцию три года назад.

В марте 2021 года наземные диспетчеры NASA с помощью роботизированной руки МКС отправили на Землю грузовой поддон со стареющими никель-гидридными батареями. Ожидалось, что оборудование полностью сгорит во время входа в атмосферу 8 марта 2024 года.

Сбрасывать такие элементы в надежде на то, что они сгорят, нормальная практика.

«Но тут какая-то отдельная деталь оказалась достаточно большой, тугоплавкой. Она спокойно прошла сквозь плотные слои атмосферы и, собственно, упала во Флориде», - говорит научный журналист Михаил Котов.

Другой вариант утилизации - на МКС несколько раз в год прилетает космический корабль «Прогресс» и забирает мусор.

«Помещают мусор в контейнерах, дается тормозной импульс двигателями "Прогресса". И "Прогресс" этот входит в атмосферу и сгорает вместе с мусором», - объясняет ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Существуют проблемы с другим типом мусора, который находится на околоземной орбите. Помимо техногенных объектов, которые человек принес в космос, это еще метеороиды, каменистые тела, фрагменты комет, микро- и мини-астероиды и так далее. Сейчас там зафиксировано свыше 30 тысяч осколков размером больше 10 см каждый.

«И никто не знает, как это убирать. Есть предложения, но способы убрать этот мусор оказываются дороже, чем способы, которыми эти объекты, которые стали мусором, доставляли на орбиту», - говорит Натан Эйсмонт.

По словам экспертов, глобальной опасности для людей на Земле космический мусор сейчас не несет. А вот людям и технике в космосе может доставить неудобства.

«Он угрожает и Международной космической станции, и другим орбитальным станциям, и космическим аппаратам. МКС даже время от времени приходится менять орбиту, чтобы не столкнуться с очередным куском космического мусора», - говорит научный журналист Михаил Котов.

Обычно специалисты используют инженерные модели, чтобы заранее оценить, как объекты нагреваются и разрушаются при входе в атмосферу. Самым известным орбитальным ДТП остается случай 2009 года, когда столкнулись действовавший спутник связи Iridium 33 и нефункционирующий аппарат «Космос-2251». В результате оба объекта разлетелись на множество обломков.