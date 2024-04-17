Уровень воды в районе Кургана повысился на полтора метра со вчера

Жителей 17 деревень Курганской области призвали покинуть свои дома из-за риска затопления, выехать с опасной территории необходимо уже сейчас. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«На 22:00 (20:00 по московскому времени) уровень воды в районе Кургана повысился до отметки 943 см. Вчера на это же время было 794 см. Разницу в полтора метра видите сами», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Жителей Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора области предупредили о возможной эвакуации и попросили быть готовыми выехать по первому требованию. Детям, пожилым и маломобильным гражданам следует заранее, не дожидаясь требования администрации, отправиться в ПВР или другие безопасные места.

В качестве первого этапа эвакуации необходимо собрать необходимые вещи и документы, а также договориться о передержке домашних питомцев.

Ранее предупреждали о том, что центр и правый берег города Курган может уйти под воду. По данным губернатора области, в регионе проводятся работы по соединению и повышению дамб в нескольких муниципалитетах, есть надежда, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы поспособствуют снижению общего прихода объема воды ниже по течению.