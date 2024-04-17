Экипажи МиГ-29К Северного флота начали отрабатывать перехват целей

Летчик вступает в воздушный бой в стратосфере. Его задача - найти цель, второй такой же МиГ-29, произвести перехват и после корректировки условно уничтожить ракетами класса «воздух-воздух».

«Как говорится, совершенству нет предела, поэтому надо постоянно совершенствоваться и знать, что постоянно надо над чем-то работать, понимать это», - говорит командир звена Арсен.

Летчики тренируют свои навыки и на малых, и на средних высотах. В густых облаках, в сложных метеоусловиях они отрабатывают тактику современного воздушного боя, маневрирование с применением фигур пилотажа - от классического «штопора» в небе до «петли Нестерова».

Сегодня небо над Арктикой в распоряжении молодых летчиков - тех, кто служит в полку 3-4 года, не больше. Их взлеты и посадки идут в режиме нон-стоп, каждые пять минут. У Ильи, командира звена, свой ритуал перед вылетом.

«Как с живым: перед полетом прошел, прогладил. А после полета погладил - типа, молодец, спасибо, что выполнил свою работу», - рассказывает он.

И вот летчик на высоте. Он оттачивает мастерство битвы, ведение воздушной дуэли с ее крутыми виражами. Уже имея опыт СВО, понимает, насколько это важно - постоянно совершенствовать технику пилотирования.

«Летчик всегда учится. Какой-то грани нет, всегда обучение продолжаешь. Отрабатываем новые элементы в сложных метеоусловиях. Перехваты в облаках, за облаками, маневренных целей, неманевренных целей», - говорит Илья.

График не только учебных, но и реальных боевых вылетов у летчиков-палубников очень интенсивный. В их задачи входит и постоянное дежурство - контроль воздушного пространства в зоне ответственности Северного флота. В случае необходимости они тут же пресекут любые попытки нарушить наши границы.